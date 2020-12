O Leicester, que esta época já foi líder da Pemier League, voltou a marcar passo esta segunda-feira e perdeu, em casa, diante do Fulham (1-2), em jogo da 10.ª jornada da liga inglesa, numa partida em que Ivan Cavaleiro marcou desde a marca dos onze metros.

O adversário do Sp. Braga acusou o esforço dispendido a meio da semana e chegou ao intervalo a perder por 0-2. Ademola Lookman abriu o marcador, aos 30 minutos, enquanto o antigo jogador do Benfica aumentou a vantagem, oito minutos depois, numa grande penalidade a punir uma falta de Fuchs sobre Bobby Reid detetada pelo VAR.

O Leicester ainda procurou reagir, mas não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, a quatro minutos do final, com um golo de Harvey Barnes.

No outro jogo desta segunda-feira, o West Ham venceu o Aston Villa por 2-1. Angelo Ogbonna abriu o marcador, logo aos 2 minutos, a equipa de Birmingham ainda empatou, por Jack Grealish (25m), mas Jarrod Bowen (46m) recuperou a vantagem da equipa da casa.

Já na parte final do jogo, o Aston Villa esteve perto do empate, primeiro numa grande penalidade desperdiçada por Ollie Watkins que, já em tempo de compensação, viu um golo anulado por fora de jogo.