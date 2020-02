E à 28.ª jornada da Premier League, acabou a invencibilidade do Liverpool.

A equipa de Jurgen Klopp caiu e com estrondo, saindo derrotado em casa do Watford, que era penúltimo, por 3-0.

O resultado foi feito na segunda parte – já depois de o Watford ter perdido Deulofeu, que saiu na primeira parte após uma lesão arrepiante -, com Ismaila Sarr a ser a figura da partida.

O senegalês bisou entre os 54 e os 60 minutos e ainda assistiu Troy Deeney para o 3-0, aos 72.

Recorde-se que o Liverpool tinha apenas um empate na presente edição da Premier League – com o Man Utd, em outubro -, tendo vencido todos os restantes jogos.

Este resultado não é demasiado importante para as contas do título, uma vez que os reds mantém 22 pontos (mais um jogo) do que o Manchester City, segundo classificado, mas impede a equipa de Klopp de igualar a caminhada invencível do Arsenal, em 2003-2004, e fica também impedido de igualar os 49 jogos consecutivos dos gunners sem perder.

Esta vitória permite ainda ao Watford deixar a zona de descida, passando a somar 27 pontos, os mesmos que o Bournemouth, primeira equipa abaixo da linha de água.