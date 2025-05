Depois de dois meses e meio sem perder, de seis vitórias seguidas e da permanência matematicamente assegurada a várias jornadas do fim da Premier League, Vítor Pereira não vai, pelo menos nesta sexta-feira, terminar a noite num pub a brindar à vitória com os adeptos do Wolverhampton.

No jogo mais português de Inglaterra, com três portugueses de início no Manchester City (Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva) e outros tantos nos Wolves (José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes e, ainda, Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes lançados na etapa complementar), o Manchester City venceu por 1-0, resultado que espelha bem as dificuldades sentidas pelo conjunto de Pep Guardiola para, em casa, levar de vencida os lobos.

Com a saída dos citizens já confirmada no final desta época, Kevin de Bruyne fez o único golo do jogo, aos 35 minutos, na conclusão de um ataque rápido iniciado numa recuperação de bola de Bernardo Silva na zona do meio-campo.

Pouco antes disso já se tinha registado oportunidades, mas todas para o Wolverhampton. Primeiro, num ataque em que, com dois para um, Bellegarde falhou um passe fácil para Munetsi, solto de marcação e peparado para encostar para o fundo das redes. Depois, quando Ai-Nouri atirou ao poste e, na recarga, acertou em Gvardiol, que desempenhou, em cima da linha de golo, o papel de Ederson.

Na segunda parte, os Wolves voltaram a acertar no ferro, por Matheus Cunha pouco antes da hora de jogo.

A partir daí, o Manchester City geriu o jogo sem grandes sobressaltos, mas sem conseguir marcar um segundo golo que deixaria confortável a equipa de Guardiola. Tanto que, na última jogada da noite, José Sá subiu à área contrária para uma derradeira tentativa dos lobos, que voltam a cair dois meses e meio depois da última derrota e após seis vitórias seguidas na Liga inglesa.

Com este resultado, o Man City sobe, à condição, ao terceiro lugar da Premier League: soma menos três do que o Arsenal (2.º), mais dois do que o Newcastle (4.º) e quatro em relação ao Chelsea (5.º) e ao Nottinham Forest (6.º) de Nuno Espírito Santo, mas com mais um jogo do que todas estas equipas.