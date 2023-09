O Manchester United a quarta derrota na Premier League, em sete jornadas, ao perder na receção ao Crystal Palace, por 1-0.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos red devils, e viram Joachim Andersen abrir o marcador aos 25 minutos, com um belo remate já dentro da área.

Assim, o Manchester United está, à condição, no décimo lugar do campeonato inglês, com apenas nove pontos. O Palace é nono, com 11 pontos.