O Manchester United venceu em casa do Chelsea por 2-0, com o médio português Bruno Fernandes em destaque ao fazer a assistência para o segundo golo dos red devils.

Com o ex-Sporting na equipa titular – saiu nos descontos para dar lugar a Diogo Dalot, a equipa de Solskjaer chegou à vantagem em cima do intervalo, por Martial, após um belo trabalho de Wan-Bissaka na direita.

Recorde o filme do jogo

Na segunda parte, já depois de o VAR ter anulado um golo a Zouma, que seria o do empate, Bruno Fernandes bateu um canto de forma perfeita para Maguire cabecear no coração da área para o 2-0.

A assistência, que foi a primeira de Bruno Fernandes com a camisola do Man Utd surgiu poucos minutos depois de o português ter atirado ao poste na cobrança de um livre direto.

Antes do final da partida, o VAR voltou a anular um golo ao Chelsea, desta feita a Giroud, e os red devils ganharam mesmo em Stamford Bridge.

Com este resultado, o Manchester sobe ao sétimo lugar, agora com 37 pontos, enquanto o Chelsea segura o quarto posto, que dá acesso à Champions, mas agora fica apenas com um ponto de vantagem sobre o Tottenham de Mourinho.