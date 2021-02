Não está fácil a vida para José Mourinho.

Esta noite, no reencontro com o Chelsea, o técnico português viu o «seu» Tottenham averbar a terceira derrota consecutiva, a segunda em casa. 1-0 foi o resultado final no Norte de Londres.

O único golo do jogo surgiu aos 24 minutos: Eric Dier derrubou de forma precipitada Timo Werner dentro da área, e Jorginho, chamado à marca dos onze metros, não desperdiçou. Foi assim a segunda vitória em três jogos de Thomas Tuchel no comando técnico dos blues.

O golo de Jorginho:

Nos spurs, José Mourinho entregou a frente de ataque a Carlos Vinícius, na ausência de Harry Kane, mas o avançado emprestado pelo Benfica não foi capaz de bater Mendy. A três minutos dos 90, de resto, esteve perto de o fazer, mas o cabeceamento saiu ligeiramente ao lado.

Com este resultado, o Tottenham cai para oitavo lugar da classificação (ver aqui), com 33 pontos. O Chelsea é sexto, com 36, mas mais um jogo do que o rival londrino.