Não faltou emoção no embate entre o Newcastle e o West Ham, num duelo em que estava em causa a fuga à despromoção, por um lado, e a esperança de manter o valioso lugar de acesso à Liga dos Campeões. Os Magpies tiveram a última palavra num final impróprio para cardíacos e passam a respirar melhor na classificação, com nove pontos de avanço sobre a zona de despromoção.

A equipa de Saint James Park entrou melhor no jogo e ganhou dupla vantagem ao minuto 36. Ataque rápido conduzido por Allan Saint-Maximin, remate rasteiro, Issa Diop e Lukasz Fabianski atrapalharam-se e o defesa acabou por desviar a bola para as próprias redes. Nessa mesma jogada, Craig Dawson fez falta sobre Saint-Maximin, viu um segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com apenas um lance o Newcastle ficou em vantagem no marcador e em vantagem numérica e acabou por chegar ao segundo golo antes do intervalo, aos 41 minutos, por Joelinton.

A vencer por 2-0 e com mais um em campo parecia estar tudo decidido, mas os hammers ainda tinham uma palavra a dizer. Já no segundo tempo, aos 73 minutos, Issa Diop redimiu-se do autogolo e reduziu a diferença, a passe de Jarrod Bowen. A dez minutos do final, golpe de teatro. Ciaran Clark caiu na área do Newcastle e ficou queixoso, o lance foi analisado pelo VAR que detetou um corte com a mão do próprio Clark e assinalou a respetiva grande penalidade, convertida por Jesse Lingard no empate.

O mundo parecia ter ruído para a equipa da casa, mas apenas dois minutos depois, o Newcastle acabou por recuperar a vantagem com um golo de Joseph Willock e acabou mesmo por fazer a festa.

O Newcastle fica numa posição bem mais confortável na classificação, enquanto o West Ham fica agora em risco de perder o valioso quarto lugar para o Chelsea ou para o Liverpool.