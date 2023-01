O duelo era de desilusões, e ninguém saiu por cima: Chelsea e Liverpool empataram este sábado, 0-0, em jogo da 21.ª jornada da Premier League.

Crónicas candidatas ao título em Inglaterra, nenhuma das equipas tem sido espetacular esta temporada: ambas partiam para este jogo com 29 pontos, e a meio da tabela classificativa.

E em Anfield, foi o Chelsea, ainda sem o castigado João Félix, a entrar melhor: os blues marcaram logo aos três minutos, por Kai Havertz, mas o árbitro anulou o lance por fora de jogo após o parecer do VAR.

Depois disso, o encontro entrou numa vertigem própria de dois conjuntos que não estão com a confiança certa: muita precipitação, pouco acerto.

Mas essa vertigem não caiu para nenhum dos lados e o nulo arrastou-se até ao fim.

No Chelsea, Graham Potter fez estrear Mudryk e o prodígio ucraniano agitou as águias, mas não ao ponto de bater Alisson. Do outro lado, Klopp lançou Darwin, recuperado de lesão, e o ex-Benfica ainda ameaçou Kepa numa ocasião, sem sucesso.

Feitas as contas, pouco ou nada mudou esta tarde: o Liverpool é oitavo classificado, à condição, ao passo que o Chelsea é décimo. Ambos têm 29 pontos, mas a turma londrina tem mais um jogo.