Nuno Espírito Santo não escondeu a sua satisfação depois do Tottenham ter derrubado o campeão Manchester City na jornada inaugural da Premier League. O treinador português manifestou-se «orgulhoso» com o trabalho dos jogadores, desvalorizou a ausência de Harry Kane e saudou o regresso dos adeptos às bancadas.

«Foi um jogo muito bom na minha opinião. O ambiente foi especial e correspondeu ao trabalho duro dos rapazes. Eles fazem qualquer público orgulhoso quando trabalham tanto. Foi forte. Tivemos alguma sorte porque eles também tiveram oportunidades, mas os rapazes aguentaram e conseguiram manter o jogo em aberto», começou por destacar o treinador português em declarações à Sky Sports no final do jogo.

Uma exibição em crescendo dos Spurs. «Sabíamos que ia ser difícil. Depois dos primeiros vinte minutos, melhorámos e começámos a criar as nossas oportunidades. Na primeira parte não estivemos bem na finalização. Quando tivemos oportunidade de rematar à baliza não o fizemos», prosseguiu.

O Tottenham acabou adiantar-se no marcador e depois defendeu a vantagem, com o lateral Japhet Tanganga em plano de destaque. «Não foi só ele. Em termos de forma e organização, os três da frente trabalharam muito e fecharam brechas. É muito difícil defrontar o City pela forma como criam a fase de construção. Requer muita disciplina e, nesse sentido, os rapazes estiveram muito bem hoje», acrescentou.

Uma vitória sobre o campeão que faz elevar as expetativas dos adeptos londrinos para a nova temporada. «Tenho a certeza que com este compromisso e talento que temos, vamos ser uma boa equipa. Ainda estamos numa fase de preparação. Aprendo todos os dias e estou muito orgulho dos jogadores», comentou, sem assumir a candidatura ao título.

Um jogo marcado pela ausência de Harry Kane que continua a ser cobiçado pelo City. «O Harry Kane é um dos melhores jogadores do Mundo, sinceramente. Temos muita sorte de o ter aqui. Ele tem de ficar pronto para poder ajudar a equipa. Ainda vamos ter que ir a Portugal [para o jogo com o Paços de Ferreira, para a Liga Conferência], depois vamos pensar no jogo com os Wolves», comentou.

Um jogo que também ficou marcado pelo regresso dos adeptos ás bancadas de White Hart Lane. «Foi fantástico. Mudo tudo. Há dois ou três meses faltava alguma coisa. Os jogos eram bons, mas os adeptos são o mais importante, é o que os rapazes precisam», comentou ainda.