O Chelsea surpreendeu os seus adeptos no arranque da nova época ao inscrever Petr Cech como jogador elegível para a presente temporada na Premier League. Muitos acharam que tinha sido um erro, uma vez que o antigo internacional checo já tinha terminado a carreira há um ano e tinha regressado a Stamford Bridge na condição de diretor desportivo, mas não, o clube confirmou mesmo que o guarda-redes estava de volta às opções do antigo companheiro Frank Lampard.

Agora foi o próprio Petr Cech a garantir que está em forma e que, se for preciso, volta a calçar as luvas para defender a baliza dos Blues.

«Estou cem por cento pronto para ajudar se a equipa precisar de mim. Estou em forma e, com dois meses de treino, já deu para perceber que mantenho as mesmas qualidades. Além disso, estive um ano a descansar, sem jogar futebol, e isso deu-me energia, o meu corpo recuperou depois de vinte anos a jogar como profissional. Se as circunstâncias obrigarem, estou pronto para jogar», revelou o diretor desportivo do Chelsea em declarações à Telefoot.