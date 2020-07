O Wolverhampton recuperou esta segunda-feira o sexto lugar da Premier League, ao vencer na receção ao Crystal Palace, por 2-0.

Nuno Espírito Santo lançou Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Podence no onze dos wolves, e foi precisamente este último a inaugurar o marcador, aos 41 minutos: Doherty cruzou e o jogador formado no Sporting, de forma surpreendente, a cabecear para o fundo das redes.

O golo de Podence:

No segundo tempo, antes de Diogo Jota e Pedro Neto serem também lançados na partida, Jonny Otto fez o 2-0 final aos 68 minutos.

Com este resultado, o Wolverhampton chega à última jornada com mais um ponto do que o Tottenham, de José Mourinho, e só precisa de fazer um resultado igual aos spurs para conseguir o apuramento para a Liga Europa.