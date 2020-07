O Wolverhampton impôs-se de forma categoria ao Everton, no Estádio Molineux, com uma vitória por 3-0, com forte influência portuguesa nos três golos [veja aqui os vídeos]. Um triunfo que permite à equipa mais portuguesa da Premier League ultrapassar o sensacional Sheffield United na classificação e regressar ao sexto lugar, o último que dá acesso à Liga Europa.

Uma demonstração de força dos Wolves de Nuno Espírito Santo, eleito o melhor treinador de junho, com quatro portugueses de início e outros quatro no banco. Daniel Podence esteve em especial destaque ao longo de toda a primeira parte, provocando muitos desequilíbrios na defesa dos Toffees, com destaque para a grande penalidade que «arrancou» mesmo em cima do intervalo, que permitiu a Raul Jiménez, com um pontapé certeiro, abrir o marcador desde a marca dos onze metros.

O Everton não teve tempo de reagir porque o intervalo chegou logo a seguir e, logo a abrir a segunda parte, os Wolves chegaram ao segundo golo. Livre de Neto sobre a direita e entrada fulgurante de Dendocker para desviar de cabeça. Logo a seguir, Podence esteve muito perto de marcar, na sequência de um lance individual, com Pickford a salvar sobre a linha fatal.

Diogo Jota rendeu depois Pedro Neto, aos 56 minutos, e assinou o terceiro golo da armada portuguesa, talvez o mais bonito do jogo. Passe longo de Rúben Neves, com Jota, em corrida, a controlar com o peito e a disparar com o pé esquerdo. João Moutinho também foi a jogo, entrando para o lugar de Jiménez e o Wolverhampton esteve muito perto de dar contornos de goleada ao resultado, com destaque para um remate de Adama Traoré à trave depois de mais um bom lance de Jota.

Com este trinfo, o Wolverhampton recupera o sexto lugar, com mais um ponto do que o Sheffiled, seguindo na peugada do Manchester United (menos três pontos), Leicester (menos quatro) e Chelsea (menos cinco).