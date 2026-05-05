A três rondas do término da Premier League, a disputa por vagas europeias segue ao rubro e até conta com cenários inusitados. Nesta fase, seis equipas poderão garantir o acesso direto à Champions, prova para a qual Arsenal, Man City e Man United já se apuraram. O Liverpool (4.º) e o Aston Villa (5.º) são perseguidos por Bournemouth, Brentford e Brighton.

Caso o Aston Villa termine no quinto lugar e conquiste a Liga Europa, então o sexto classificado atinge a Champions. No entanto, se o Villa alcançar o top-4, conquistar a Liga Europa não fará qualquer diferença, pelo que o sexto classificado acede à Liga Europa.

Neste momento, Liverpool (4.º) e Aston Villa (5.º) registam 58 pontos, mas o saldo de golos sorri aos “Reds”.

O Bournemouth (6.º) está a seis pontos desta dupla e guarda um ponto sobre o Brentford e dois pontos sobre o Brighton. Na corrida ao sexto lugar também surgem Chelsea, Everton e Fulham – trio com 48 pontos – Sunderland (12.º), com 47 pontos, e Newcastle, com 45 pontos.

Perder para aceder à Champions?

É um cenário remoto, mas real. Na última jornada, o Brighton recebe o Man United, enquanto o Brentford visita o Liverpool. Caso estes emblemas confiem que terminam no sexto lugar, então poderiam perder e impossibilitar a ascensão do Aston Villa ao top-4.

Premier pode ter 10 equipas na Europa

Caso o Man City conquiste a Taça, ou o Chelsea (9.º) termine o campeonato entre os sete primeiros, então o sétimo lugar dará acesso à Liga Europa e o oitavo posto garante bilhete para a Liga Conferência.

Além disso, o número de emblemas ingleses nas competições UEFA até pode atingir a dezena, caso o Nottingham (16.º) conquiste a Liga Europa e o Crystal Palace (15.º) levante a Liga Conferência.