A Premier League vai voltar a permitir pequenas interrupções nos jogos durante o Ramadão, entre 17 de fevereiro e 18 de março, para que os futebolistas muçulmanos possam quebrar o jejum. Tal como nos últimos anos, os capitães e os árbitros vão definir previamente o momento para a pausa.

O pôr do sol no Reino Unido ocorre entre as 17 e as 19 horas no período do Ramadão. Entre os jogadores muçulmanos da Premier League estão Salah (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Ait Nouri (Manchester City) e Diallo (Manchester United). Esta prática foi introduzida em 2021 e estende-se a todos os campeonatos profissionais de Inglaterra.

Durante o Ramadão, os seguidores do islamismo estão obrigados a não comer e beber entre o amanhecer e o anoitecer. O jejum é realizado no nono mês do calendário muçulmano, baseado no ciclo lunar. Os muçulmanos cumprirem o ano de 1447, que começou em 27 de junho de 2025 e termina em 16 de junho.