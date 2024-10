Marco Silva partia para o encontro com o Aston Villa em Craven Cottage, em Londres, este sábado, com pelo menos um motivo para sorrir. Chegou aos 150 jogos ao serviço do Fulham, mas esse foi um mesmo um dos únicos pontos positivos da tarde, pois acabou a perder por 1-3.

Em jogo da oitava jornada da Premier League, o Fulham até começou bem com Raul Jimenez a marcar - o avançado ex-Benfica leva quatro golos nos últimos cinco jogos, no clube e na seleção do México.

Rogers empatou aos 9m, logo de seguida, e Marco Silva sofrou outro azar. Andreas Pereira falhou uma grande penalidade aos 26m. Na segunda parte, Watkins pôs o Aston Villa em vantagem e Andersen, defesa do Fulham, foi viu o cartão vermelho, aos 64m.

Já com menos um elemento, o azar de Marco Silva prolongou-se com um auto-golo de Issa Diop, fazendo o 3-1 final. Nota ainda para a expulsão de Philogene, do Aston Villa, nos descontos.

Noutro duelo deste sábado da Premier League, o Southampton e o Leicester protagonizaram um jogo bastante equilibrado, entre duas equipas que precisam de somar pontos. Já nos descontos, os visitantes do Leicester alcançaram a vitória.

A equipa da casa jogou os últimos 20 minutos com menos um elemento e passou de uma vantagem de 2-1 para acabar a perder 2-3. Seria a primeira vitória do Southampton, que tem apenas um pontos em oito jogos. O Leicester soma nove.

Mateus Fernandes, ex-Sporting, foi titular e jogou 68 minutos pelos saints. Ricardo Pereira ficou no banco de suplentes do Leicester.

Além disso, o Brighton ganhou no reduto do Newcastle com um golo solitário do experiente Danny Welbeck. Os seagulls ficam em quinto lugar, magpies em oitavo.