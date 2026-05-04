O Nottingham Forest parece, neste momento, uma equipa imbatível. A formação orientada por Vítor Pereira venceu o Chelsea por 3-1 em duelo da 35.ª jornada da Premier League inglesa, nesta segunda-feira.

O Nottingham mantém-se numa série impressionante de jogos, com dez jogos sem perder para todas as competições, seis para a Premier League. Para encontrar uma série igual de jogos sem perder é preciso recuar até 2015/16.

Pedro Neto não participou no duelo, apesar da presença de Roberto Martínez (e de Thiago Silva) nas bancadas. Logo aos dois minutos de jogo, em Stamford Bridge, o Forest chegou ao golo por intermédio de Awoniyi, de cabeça.

Igor Jesus, avançado brasileiro, fez o segundo golo da tarde de grande penalidade, aos 19 minutos. Aos 54m, um choque entre Abott e Jesse Derry, jovem jogador do Chelsea, obrigou o extremo de 18 anos a sair de maca.

Numa tarde em que tudo corria mal, Cole Palmer falhou uma grande penalidade a favor do Chelsea, permitindo uma grande defesa de Matz Sels, ainda antes do intervalo. Awoniyi bisou na segunda parte e João Pedro ainda reduziu para 3-1 num grande golo de pontapé de bicicleta.

Com esta derrota, o Chelsea já não pode ir à Liga dos Campeões para a próxima temporada. Estão em nono lugar, com 48 pontos, a três dos lugares de acesso às competições europeias.

Já o Nottingham de Vítor Pereira é 16.º, com 42 pontos. Ainda não assegurou a permanência oficialmente, mas tem mais seis pontos do que o 18.º classificado, o West Ham de NES.