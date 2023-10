Só deu azul no dérbi de Manchester deste domingo, entre United e City, a contar para a décima jornada da Premier League.

Old Trafford vestiu-se de gala para homenagear Sir Bobby Charlton mais uma vez, mas em campo, só deu City, com uma vitória clara por 3-0.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares num United que teve poucas oportunidades de verdadeiro perigo junto à baliza de Ederson. Do outro lado, foi o festival ofensivo do costume, com Bernardo Silva em grande – Rúben Dias foi titular no centro da defesa, Matheus Nunes não saiu do banco.

Rasmus Hojlund derrubou Rodri na área, o VAR alertou o árbitro e foi assinalado penálti: da marca dos onze metros, o robô Erling Haaland não desperdiçou e fez o 1-0 aos 26 minutos.

Ainda na primeira parte, Bernardo serviu Haaland para o 2-0, mas Onana voou para a defesa da tarde – e uma das defesas da temporada.

A receita voltou a repetir-se no início da segunda parte, aos 49 minutos, e dessa feita Haaland não desperdiçou a bola do médio português. Bis para o norueguês, 2-0 no marcador.

Se até aí praticamente só dava Manchester City, não pode dizer-se que o jogo tenha mudado de toada: continuou a só dar City, e Haaland não foi egoísta para oferecer o 3-0 a Phil Foden, a dez minutos dos 90.

São seis vitórias nos últimos oito dérbis para o City, e a sensação cada vez maior de que Manchester, pelo menos para já, tem sido azul.

Com este resultado, o Manchester City está no terceiro lugar da Premier League, em igualdade pontual com o Arsenal e a dois pontos do líder Tottenham. O Manchester United está em oitavo, com 15 pontos – a 11 da liderança.