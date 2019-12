Everton e Arsenal empataram sem golos em Goodinson Park num jogo que contou com a particularidade de contar com os futuros treinadores dos dois emblemas terem estado a assistir desde as bancadas. Um jogo com pouco intensidade e com poucas oportunidades que terá facultado muitas notas para Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, mas pelo que se viu este sábado, o italiano terá uma tarefa mais complicada.

O Arsenal, sob o comando de Frederik Ljungberg, apresentou-se em campo sem Mezut Özil, mas com um onze muito jovem, frente a uma equipa do Everton, comandado por Duncan Ferguson, que teve como principal novidade a inclusão de Sigurdsson, mas a verdade é que o espetáculo deixou a desejar.

Um jogo estranho com as defesas a levaram quase sempre a melhor sobre os ataques, num jogo sem intensidade, sem velocidade, sem pinga de emoção. O intervalo chegou a voar depois de uma primeira parte que não despertou qualquer reação dos cerca de 40 mil adeptos que estiveram nas bancadas. Nem aplausos, nem assobios.

A segunda parte não foi muito diferente. Aubameyang teve uma oportunidade flagrante logo a abrir, mas permitiu a defesa de Pickford e o jogo acabou mesmo sem golos. O Arsenal segue no nono lugar, com 23 pontos, enquanto o Everton está no 15.º, com 19.

Os novos treinadores vão estrear-se na jornada do Boxing Day, com Mikel Arteta a visitaro Bournemouth, Ancelotti a receber o Burnley.

