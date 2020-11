O Manchester United está a acompanhar a situação de Alex Telles, depois do internacional brasileiro ter sido afastado do estágio da seleção do Brasil na sequência de um novo teste positivo à covid-19. O clube de Old Trafford, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, acredita que o facto do lateral ter tido um novo teste positivo não significa necessariamente que esteja de novo infetado.

«Notícias vindas do Brasil sugerem que o Telles teve um novo teste positivo à covid-19 por uma segunda vez e, por isso, vai falhar o jogo com o Uruguai, em Montevideu, na próxima terça-feira à noite. No entanto, o novo teste positivo de Alex não quer necessariamente dizer que ele tenha mais uma vez contraído o vírus», refere o clube inglês.

Alex Telles fez um primeiro teste positivo em outubro passado e foi afastado do plantel do Manchester United, mas, depois, disso, já tinha sido autorizado pela federação inglesa a voltar à competição.

Apesar deste novo teste positivo, o United acredita que vai poder contar com o lateral para o jogo de sábado frente ao West Bromwich Albion. «A equipa médica do United está a monitorizar a evolução deste caso no Brasil e vai fazer um novo ponto da situação quando o Telles regressar a Inglaterra mais à frente nesta semana. Esperamos que a nossa recente contratação ao FC Porto esteja disponível para o jogo de sábado», refere ainda o comunicado do cube de Old Trafford.