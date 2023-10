Darren England foi substituído como quarto árbitro do jogo deste domingo entre o Nottingham Forest e o Brentford, depois do erro que protagonizou como VAR na derrota do Liverpool em casa do Tottenham.

No sábado, Luis Díaz marcou um golo legal para os reds quando o resultado estava 0-0: o lance foi anulado no estádio, por fora de jogo, e o VAR falhou e não deu indicação ao árbitro para reverter a decisão.

Nesse sentido, England foi afastado do duelo deste domingo em Nottingham, tal como Dan Cook, o AVAR do Tottenham-Liverpool que também foi afastado do Fulham-Chelsea desta segunda-feira, no qual ia ser árbitro assistente.

Segundo a BBC, de resto, o erro deveu-se a uma «falha de concentração», já que a dupla que estava no VAR achou que o golo de Díaz havia sido validado e portanto limitou-se a confirmar a decisão do árbitro.