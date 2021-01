Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, está convencido que Raul Jiménez, a recuperar de uma fratura no crânio, ainda pode vir a recuperar no decorrer da presente época. O treinador explicou que a recuperação do avançado mexicano está a decorrer «mesmo bem» e revelou que a equipa médica está surpreendida com os passos que o jogador tem dado nos últimos dias.

Recordamos que o avançado de 29 anos fraturou o crânio a 29 de novembro, no decorrer de um jogo com o Arsenal. O avançado foi submetido a uma intervenção cirúrgica no dia seguinte, mas o clube não tem avançado com datas quanto ao seu possível regresso aos treinos e à competição.

«São excelentes as notícias quanto à forma como ele está a melhorar no dia-a-dia. Só de vê-lo a correr, a levantar pesos e fazer todas aquelas sessões intensas, é um grande alívio para toda a gente porque, em primeiro lugar, está a pessoa», começou por destacar o treinador português.

Raul Jimenez, com quatro golos na Premier League, continua a ser o melhor marcador dos Wolves, mesmo sem jogar há oito semanas, A verdade é que, desde a lesão do avançado mexicano, os Wolves ganharam apenas um jogo e perderam seis dos nove que disputaram, mas Nuno Espírito Santo diz que está fora de questão pretender acelerar o processo de recuperação de Jiménez.

«Não vamos correr quaisquer riscos. Temos de ser mesmo pacientes e tomar as decisões certas e isso vai ter de ser feito pelo cirurgião, pelos exames que vai fazer ao crânio. Ele continua a ser a mesa pessoa, sempre sorridente e consciente do processo que vai ter de atravessar para poder voltar mais forte. Mas temos agora de ver como é que o cérebro vai reagir á aceleração, à desaceleração, aos saltos, ao impacto, isso é outra questão. Isso virá com o tempo», referiu.