Só não dizemos que este é um dos jogos do ano, porque ainda só vamos no segundo dia de 2022.

Chelsea e Liverpool empataram esta tarde a duas bolas, em jogo da 21.ª jornada da Premier League, e deixaram o Manchester City ainda mais sozinho na liderança da tabela classificativa.

Mesmo sem grandes figuras em campo – no Chelsea, Lukaku ficou de fora depois das declarações polémicas a meio da semana; no Liverpool, Alisson, Firmino e Matip foram baixas de última hora devido à Covid-19 –, Stamford Bridge viveu um domingo de loucos.

Logo aos nove minutos, Sadio Mané deu vantagem aos reds. O português Diogo Jota fez o passe, Chalobah falhou o corte e Mané fez o que Pulisic não tinha feito instantes antes na baliza contrária: driblou Mendy e atirou a contar.

A partida continuou num ritmo frenético e aos 26 minutos a equipa de Klopp – também falhou o golo devido à Covid-19 – voltou a marcar. Alexander-Arnold descobriu Salah com um grande passe, o egípcio fez o resto com a classe do costume.

Só que ainda antes do intervalo, e em apenas quatro minutos, o Chelsea reentrou no jogo: Kovacic reduziu aos 42 minutos com um golo soberbo – estará certamente num dos melhores do ano – e Pulisic, nos descontos, fez o 2-2.

Repetimos: frenético.

Na etapa complementar, nenhuma das equipas quis tirar o pé do acelerador e as aproximações às balizas foram-se sucedendo. Mendy, de um lado, e Kelleher, do outro, foram segurando o empate.

Com este resultado, o Chelsea fica no segundo lugar, a dez pontos do líder Man City. O Liverpool é terceiro, com menos um ponto do que os blues, mas também menos um jogo.