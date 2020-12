Depois da derrota com o Arsenal, o Chelsea voltou a marcar passo na luta pelo título inglês, ao empatar (1-1) na receção ao Aston Villa, em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Em Stamford Bridge, Olivier Giroud deu vantagem aos blues aos 34 minutos, com uma cabeçada sem hipóteses para Emiliano Martínez, após cruzamento de Chilwell.

O golo de Giroud:

No início da segunda parte, os villans chegaram ao empate: El-Ghazi surgiu sozinho ao segundo poste e bateu Mendy para o 1-1.

O golo de El-Ghazi:

Até final, Azpilicueta ainda fez o 2-1, mas o lance foi invalidado por fora de jogo, ao passo que McGinn esteve perto da reviravolta, mas acertou com estrondo na trave.

Com este resultado, as duas equipas seguem no quinto lugar da classificação (ver aqui) com 26 pontos, mas o Aston Villa tem menos dois jogos do que o Chelsea.