O Leicester subiu esta noite, à condição, ao segundo lugar da Premier League, ao derrotar o Southampton em casa, por 2-0.

James Maddison, com um golo de belo efeito aos 37 minutos, abriu o marcador para os foxes. Nos festejos, o criativo médio impediu os colegas de se aproximarem dele, pedindo distanciamento social por causa da covid-19.

Veja o golo e o festejo de Maddison:

Nos descontos, aos 90+5 minutos, Harvey Barnes fez o 2-0 final.

Ricardo Pereira esteve no banco da equipa de Brendan Rodgers, mas de lá não saiu.

Como foi acima referido, o Leicester sobe assim ao segundo lugar do campeonato inglês, mas com mais um jogo do que o Liverpool, terceiro a dois pontos. Já o Southampton cai para oitavo, com 29 pontos, os mesmos de Chelsea e West Ham.