O Liverpool passou mal fora de campo, e no relvado de Elland Road também teve a melhor das noites, no empate frente ao Leeds (1-1), em jogo da 32.ª jornada da Premier League.

Os reds tiveram uma receção hostil na cidade da região de Yorkshire, por conta da Superliga Europeia: os adeptos vaiaram o campeão inglês no exterior do estádio e os próprios jogadores da equipa da casa aqueceram com uma mensagem bem clara: «Ganha dentro de campo. O futebol é para os adeptos.»

Em relação ao jogo, houve um português em destaque: Diogo Jota. O avançado de 24 anos foi titular no ataque do Liverpool e teve enorme preponderância no golo, ao lançar Trent-Alexander Arnold com um passe genial. O inglês fez depois a assistência final para o golo de Roberto Firmino.

Na segunda parte, o Leeds, com Hélder Costa a titular - foi substituído aos 67 minutos - subiu de produção e meteu a equipa de Jurgen Klopp em sentido. Bamford atirou à barra e viu Allison evitar o golo, mas o guarda-redes brasileiro nada conseguiu fazer perante o cabeceamento certeiro de Llorente a três minutos dos 90.

Com este empate, o Liverpool segue no sexto lugar da Premier League, com 53 pontos, menos dois do que o West Ham, a primeira equipa em lugares de acesso à Liga dos Campeões. Já o Leeds é décimo, com 45 pontos.

Fica registado o empate dos reds, um dia depois de terem anunciado a fundação da Superliga Europeia, e a primeira reação dos adeptos a esta intenção: mais clara, a mensagem não podia ter sido.

No final, de resto, o Leeds não tratou o Liverpool como Liverpool, mas sim por Merseyside Reds, nome do emblema inglês num famoso videojogo.