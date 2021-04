Três minutos.

Foi o tempo que Diogo Jota precisou para desbloquear o intenso duelo entre Arsenal e Liverpool, que os reds acabaram por vencer (3-0) em casa dos londrinos, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.

O avançado português começou a partida no banco – Jurgen Klopp admitiu alguma fadiga devido aos jogos com a Seleção Nacional –, mas ainda foi a tempo de dar uma preciosa ajuda ao campeão em título no Emirates Stadium.

No Arsenal, também Cédric Soares começou no banco de suplentes – foi lançado em cima do intervalo, por força da lesão de Tierney. Os gunners apresentaram-se com um onze ofensivo, mas foram incapazes de incomodar a baliza de Alisson durante os 90 minutos.

Na primeira parte, diga-se, com exceção de dois remates de Fabinho e James Milner, o Liverpool também pouco incomodou as redes de Leno, num duelo demasiado preso a meio-campo.

Só que depois entrou em ação o furacão Diogo Jota: Klopp lançou-o aos 61 minutos e aos 64 o jogador formado no Paços de Ferreira desbloqueou o marcador, com mais um golo de cabeça – o quarto consecutivo, depois dos três com a Seleção.

Os reds ganharam confiança e não demoraram muito a ampliar a vantagem, com Mo Salah a fazer o gosto ao pé aos 68 minutos, depois de Gabriel ter facilitado na própria casa.

Jogo resolvido, mas Diogo Jota está insaciável e foi à procura de mais: a oito minutos do fim, Mané não conseguiu dominar a bola, mas logo atrás apareceu o português, a bater Leno pela segunda vez na noite e a sentenciar o resultado.

Com este resultado, o Liverpool sobe à condição ao quinto lugar do campeonato inglês (ver aqui a classificação) e aproxima-se do Chelsea (tem dois pontos a menos), quarto classificado. O Arsenal é nono, com 42 pontos.