O abraço sentido de Jürgen Klopp a Jota no final do jogo em Anfield é a melhor forma de resumir a difícil vitória do campeão Liverpool sobre o West Ham. O internacional português marcou pelo terceiro jogo consecutivo e, tal como no último jogo com o Shefield United, voltou a ser determinante na conquista de mais uma vitória que permite aos Reds destacarem-se no topo da classificação da Premier League.

Já se sabia que os hammers vinham preparados para colocar problemas ao campeão, como aliás já tinham feito com o City (1-1) e com o Tottenham (3-3) nos jogos anteriores. Uma equipa bem organizada por David Moyes que defende bem e que pode ser fatal no ataque. Portanto, foi sem grande surpresa que Pablo Fornals abriu o marcador, aos 10 minutos, depois de um corte sem sentido de Gomez.

A reação do Liverpool nãos e fez esperar, mas esbarrou na tal eficiência defensiva dos hammers. Henderson e Robertson tentaram remates de meia distância, mas o empate só chegou em coma do intervalo, depois de uma falta evidente de Masuaku sobre Salah, que o próprio egípcio converteu em golo, com um pontapé mesmo para o centro da baliza a enganar Fabianski.

Era preciso mais Liverpool para a reviravolta, mas Klopp tinha uma arma, já pouco secreta, no banco. Salah, Firmino e Mané pareciam já ter esgotado todas as ideias para chegar ao golo quando, a vinte minutos do final, Klopp abdicou de Firmino para lançar Jota. O internacional português precisou apenas de alguns minutos para se mostrar. Numa combinação com Mané marcou o golo da reviravolta, mas o lance acabou por ser anulado por falta do avançado senegalês.

Jota não baixou os braços e cinco minutos depois voltou a marcar, desta vez a valer, depois de Sahiri abrir uma verdadeira autoestrada para o português voltar a brilhar em Anfield.

Klopp só pode estar contente com a contratação de Jota, um verdadeiro talismã para o campeão inglês.