Foi já nos instantes finais que Marcus Rashford decidiu o duelo (1-0) «português» entre o Manchester United e o Wolverhampton, da 16.ª jornada da Premier League.

Em Old Trafford, Bruno Fernandes, claro, foi titular nos red devils, enquanto Nuno Espírito Santo lançou cinco lusos no onze: Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha e Pedro Neto. Fábio Silva e Podence foram lançados na segunda parte, enquanto Nélson Semedo não saiu do banco.

Refira-se, de resto, que Bruno Fernandes dispôs de uma das melhores oportunidades do jogo, mas Patrício negou o golo ao médio de 26 anos.

Ora veja o lance:

Nos descontos, aos 90+4 minutos, o United chegou ao triunfo: Rashford rematou de pé esquerdo, a bola desviou num adversário e acabou por trair Rui Patrício.

O golo de Rashford:

Com este resultado, o United está na quarta posição, com 28 pontos, a quatro do líder Liverpool. Já os wolves estão nos 12.º posto, com 22 pontos.