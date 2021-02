Depois de oito jogos sem ganhar, o Wolverhampton regressou esta terça-feira às vitórias na Premier League, e fê-lo em grande estilo: na receção ao Arsenal, um golaço de João Moutinho decidiu o triunfo a favor dos wolves, por 2-1.

Mas já lá vamos.

No Moullinex, foi o Arsenal, com Cédric no onze, a adiantar-se no marcador, aos 31 minutos, e de forma justificada. Nicolas Pépé driblou Nélson Semedo, fez um túnel a Rúben Neves e atirou de pé direito para o fundo da baliza de Rui Patrício, que ficou pregado ao chão. Antes, já Saka tinha marcado, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

O golaço de Pépé:

O adversário do Benfica na Liga Europa não abrandou e continuou a dominar o jogo, mas, em cima do intervalo, acabou traído por David Luiz: Podence lançou Willian José e o avançado foi derrubado pelo central brasileiro dentro da área. Luiz foi expulso e, pior do que isso, Rúben Neves não desperdiçou e fez o empate da marca dos onze metros.

O golo de Neves:

Ao intervalo, Arteta lançou Gabriel para o eixo da defesa, por troca com Lacazette e para dar maior solidez defensiva aos londrinos, agora em desvantagem numérica. Mas essa possível solidez foi quebrado logo aos 49 minutos de forma magistral por João Moutinho. Do meio da rua, o médio português atirou uma «bomba» certeira para a baliza de Leno, com a bola a beijar o poste antes de entrar. Mais de um ano depois, o jogador de 34 anos voltou a festejar um golo, e em grande estilo.

O golaço de Moutinho:

Em vantagem no resultado e numérica, os comandados de Nuno Espírito Santo - que deu a titularidade a Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Podence e lançou na segunda parte Vitinha e Fábio Silva - geriram o jogo como quiseram, ameaçaram várias vezes a baliza adversária e ainda viram a tarefa ficar ainda mais facilitada aos 72 minutos, quando Leno tocou a bola com a mão fora de área e viu o vermelho direto.

Um mês e meio e oito jogos depois, o Wolverhampton regressou aos triunfos no campeonato inglês e subiu ao 13.º lugar da tabela classificativa (ver aqui). O Arsenal (já não perdia há sete jogos), por sua vez, é décimo. Os gunners disputam os 16 avos de final da Liga Europa nos próximos dias 18 e 25 deste mês.

Em Sheffield, o United local conseguiu a terceira vitória na Premier League, ao derrotar o West Brom, também por 2-1.

Jayden Bogle (56m) e Billy Sharp (73m) fizeram os golos da formação da casa, Matt Phillips havia marcado para o WBA aos 41 minutos.