O Newcastle começou o ano com o pé direito ao derrotar o Tottenham por 2-1, fora de casa, na 20.ª jornada da Premier League. A equipa somou a sexta vitória consecutiva e igualou os pontos do Chelsea, que ainda joga este sábado, ocupando o 5.º lugar provisoriamente.

O encontro contou com a presença de Thomas Tuchel, novo selecionador inglês, nas bancadas para observar a ação.

Face às lesões dos dois primeiros guarda-redes do Tottenham, o treinador Ange Postecoglu foi forçado a estrear o guarda-redes Brandon Austin, de 25 anos, que não atuava profissionalmente desde 2021.

Apesar das adversidades, os londrinos começaram bem. Aos 4 minutos, Solanke abriu o marcador de cabeça após assistência de Pedro Porro.

No entanto, a resposta do Newcastle foi imediata, com Anthony Gordon a empatar dois minutos depois. O lance gerou polémica devido a um toque na mão de Joelinton, que iniciou a jogada do golo, ao interceptar o contra-ataque dos Spurs.

Ainda na primeira parte, aos 38 minutos, Alexander Isak, em grande forma, deu a volta ao resultado, marcando pelo sétimo jogo consecutivo ao finalizar ao segundo poste, sem hipóteses para Austin.

O jogo teve ainda momentos de tensão, como uma interrupção aos 60 minutos devido a uma cotovelada de Kulusevski que deixou Gordon a sangrar do nariz. O incidente contribuiu para os mais de 100 minutos de duração do encontro.

Com esta vitória, o Newcastle alcança os 35 pontos e reforça a sua posição na luta pelos lugares de topo. Já o Tottenham acumula quatro jogos sem vencer e ocupa o 11.º lugar com 24 pontos.