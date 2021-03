Depois de três jogos sem ganhar, o Leeds regressou esta noite às vitórias na Premier League, ao triunfar no terreno do Fulham (2-1), no jogo que abriu a jornada 29 da competição.

Em Londres, Patrick Bamford deu vantagem à equipa de Marcelo Bielsa à passagem da meia-hora de jogo, após assistência de Harrison.

Menos de dez minutos depois, a formação da casa – com Ivan Cavaleiro no onze – chegou ao empate, fruto de um golo de Joachim Andersen.

Na etapa complementar, ainda antes da hora de jogo, Raphinha, antigo jogador do Sporting, deu os três pontos ao conjunto visitante, ao finalizar com o pé direito na cara do guardião adversário.

O golo de Raphinha:

Com este resultado, o Leeds, que contou com Hélder Costa no banco, sobe ao 11.º lugar do campeonato inglês, com 39 pontos. O Fulham é a primeira equipa em zona de despromoção, com 26 pontos.