Na tarde de Mo Salah, o Liverpool venceu o West Ham, por 3-1, e assumiu o terceiro lugar da Premier League, aproveitando da melhor forma a derrota do Leicester ante o Leeds.

Em Londres, no Estádio Olímpico, o egípcio assumiu as rédeas do jogo, perante as ausências no onze de Firmino - acabou por entrar na segunda parte -, Mané e Diogo Jota.

Depois de uma primeira parte sem golos, Salah desbloqueou o marcador aos 57 minutos, com um golo já com a sua marca registada: fletiu para o meio e atirou para o poste mais distante da baliza de Fabianski.

11 minutos depois, novo golo, em mais uma obra de arte. Alexander-Arnold lançou Shaqiri com um grande passe, o suíço assistiu Salah picou a bola por cima do guarda-redes para fazer o 2-0. Em dois passes, a equipa de Jurgen Klopp meteu-se na área contrária e «matou» o jogo.

Os dois golaços de Salah:

Nos últimos dez minutos, houve espaço ainda para o terceiro dos reds, da autoria de Gini Wijnaldum, e para a formação da casa reduziu para 3-1, por intermédio de Craig Dawson.

Com este resultado, o Liverpool sobe então ao terceiro lugar (ver classificação aqui), a quatro pontos do líder Manchester City, mas também mais um jogo. O West Ham, por sua vez, segue no quinto lugar, com 35 pontos.