Depois da derrota em Madrid a meio da semana, o Liverpool regressou esta tarde às vitórias, no triunfo na receção ao Aston Villa (2-1), em jogo da 31.ª jornada da Premier League.

Diogo Jota foi titular no ataque dos reds, na companhia de Salah e Firmino, e viu os villans abrirem o marcador aos 43 minutos, por Ollie Watkins.

A formação de Jurgen Klopp empatou logo a seguir, por Firmino, mas o árbitro anulou o lance por indicação do VAR, devido a um fora de jogo milimétrico de Jota no início da jogada.

No início da etapa complementar, no entanto, o Liverpool empatou mesmo: Diogo Jota rematou de primeira para defesa apertada de Emiliano Martínez, Salah não perdoou na recarga e marcou de cabeça.

O golo de Salah:

No primeiro minuto de compensação, Martínez voltou a brilhar, ao evitar o golo de Thiago, mas na insistência, Trent Alexander-Arnold fez o 2-1 final com um belo golo.

O golo de Trent:

Com este resultado, o Liverpool sobe à condição aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com os mesmos 52 pontos do que o West Ham. O Aston Villa é décimo, com 44 pontos.