Soma e segue: o Manchester City somou este domingo a 13.ª vitória consecutiva na Premier League – 18 em todas as competições –, ao bater em Londres o Arsenal, por 1-0.

Com Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo no onze inicial, além do regressado Kevin De Bruyne, os citizens só precisaram de 75 segundos para resolver o jogo: Mahrez cruzou para a área na direita, onde apareceu Sterling solto de marcação para fazer o 1-0, resultado que viria a confirmar-se aquando do apito final.

O golo de Sterling:

Do lado do Arsenal, que está a meio da eliminatória da Liga Europa com o Benfica (segunda mão joga-se na próxima quinta-feira), Mikel Arteta fez algumas alterações na equipa inicial, nomeadamente na defesa. Os gunners seguem no décimo lugar da tabela classificativa (ver aqui), com 34 pontos.

O City continua a sua série incrível e é líder do campeonato, decorridas 25 jornadas, com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Leicester.