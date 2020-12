Depois de dois empates, o Manchester City regressou este sábado às vitórias na Premier League, ao vencer por 1-0 no terreno do Southampton.

Raheem Sterling, aos 16 minutos, fez o único golo da partida. A assistência foi, como quase sempre, de Kevin De Bruyne.

O golo de Sterling:

Refira-se que os três portugueses dos citizens – Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias – foram titulares na partida com os saints.

Com este resultado, o Manchester City sobe ao quinto lugar da Premier League, com 23 pontos. O Southampton segue em quarto, com 24 pontos, mas mais um jogo.