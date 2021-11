O Wolverhampton, de Bruno Lage, continua em boa forma e venceu esta noite na receção ao Everton (2-1), em jogo da décima jornada da Premier League.

Com cinco portugueses no onze – José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Francisco Trincão, os wolves entraram com tudo e já venciam aos 32 minutos.

Max Kilman abriu o marcador aos 28 minutos e Raúl Jiménez, antigo jogador do Benfica, fez o 2-0 pouco depois, num golo com muita classe.

Na segunda parte, o Everton – que não contou com André Gomes – foi em busca do resultado, mas apenas conseguiu reduzir, por Iwobi, aos 66 minutos.

Na equipa de Lage, destaque ainda para a entrada de outro português, Daniel Podence, para os últimos dez minutos.

O Wolverhampton somou o quinto jogo sem perder para o campeonato e já está no sétimo lugar, a apenas um ponto dos lugares de acesso às competições europeias. O Everton é décimo classificado.