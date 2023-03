O Wolverhamtpon perdeu este domingo em casa do Newcastle, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da Premier League, e está neste momento a apenas três pontos da zona de descida.

Isak de cabeça bateu José Sá e abriu o marcador logo aos 20 minutos. Já aos 70, uma falha de Trippier permitiu a Hwang Hee-Chan igualar o placard. Foi, porém, sol de pouca dura, já que Almirón aos 79m haveria de fazer o golo da vitória para o Newcastle, que com este resultado ultrapassa o Liverpool e chega ao 5.º lugar, com menos um jogo do que os «Reds».

Já os Wolves, comandados pelo ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui, estão no 13.º lugar, com 27 pontos.

De referir que sete portugueses estiveram em campo neste jogo do St. James Park ao serviço do Wolverhampton. José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence jogaram de início, enquanto Pedro Neto e Matheus Nunes entraram para a segunda parte.