Balde de água fria para o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo que concedeu um empate em casa diante do Newcastle (1-1) num jogo em que dominou em toda a linha. Com cinco portugueses de início, os «lobos» impuseram um jogo de sentido único e chegaram à vantagem, com mais um golo de Raul Jinénez, a dez minutos do final, mas depois foram surpreendidos por um livre direto nos derradeiros instantes da partida.

Com Rui Patrício, Nélson Semedo, Ruben Neves, Pedro Neto e Daniel Podence entre os titulares, a equipa da casa assumiu desde cedo as rédeas do jogo, obrigando os visitantes a jogar com um bloco baixo.

Uma pressão intensa, com muitas oportunidades, mas a verdade é que a equipa de St. James Park foi conseguindo manter a sua baliza inviolada, até Raul Jiménez, que já tinha marcado na ronda anterior, desfazer o nulo a dez minutos do final.

Livre de Neto sobre a esquerda, a colocar a bola na área, a defesa dos Magpies ainda afastou, mas a bola sobrou para o avançado mexicano que, à entrada da área, atirou colocado, sem hipóteses para Karl Darlow.

Nuno Espírito Santo ainda lançou João Moutinho, numa altura em que o resultado parecia estar feito, até porque o Newcastle não tinha dado muitos problemas em termos ofensivos. No entanto, na sequência de uma bola parada, Jacob Murphy gelou o Molineaux, aos 89 minutos, na marcação de um livre direto, fazendo a bola contornar a barreira e entrar bem junto ao poste, sem hipóteses para Rui Patrício.

Uma enorme desilusão percorreu o banco do Wolverhampton que viu a vantagem, que tanto trabalho tinha dado a conquistar, desfeita num pontapé de Murphy.

