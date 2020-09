Domingo de hecatombes. Depois do Bayern Munique ter sido goleado na Bundesliga, agora foi a vez do Manchester City também sofrer uma derrota pesada, em casa, na receção ao Leicester (2-5), num jogo que contou com três grandes penalidades e um hat-trick de Jamie Vardy.

Numa partida em que Pep Guardiola não contou com os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva, os «citizens» até marcaram primeiro, logo aos 4 minutos, com um golo de Riyad Mahrez, mas os visitantes empataram antes do intervalo, com a primeira grande penalidade do jogo, convertida por Vardy.

O pesadelo de Pep Guardiola adensou-se na segunda parte com Vardy a completar o hat-trick, com mais dois golos em quatro minutos no início da segunda parte, incluindo mais um penálti. Num ápice, o Leicester estava a vencer por 3-1 em pleno Emirates.

O City procurou reagir, o jogo tornou-se ainda mais aberto e, foi nesse contexto que James Maddison surpreendeu tudo e todos, com um remate do meio da rua que levou a bola ao ângulo. 4-1 e Guardiola de mãos na cabeça.

Nathan Ake, de cabeça, ainda reduziu para 2-4 a seis minutos do final, mas o Leicester acabaria por recuperar a diferença de três golos, com mais uma grande penalidade a fechar o jogo, desta vez convertida por Youri Tielemans.

Não há registo de uma equipa comandada por Guardiola ter encaixado cinco golos num só jogo.

Confira todos os golos: