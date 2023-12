Erik ten Hag chegava a este jogo como treinador do mês, mas o Manchester United caiu com estrondo na receção ao Bournemouth (3-0), em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares nos red devils, e viram Dominic Solanke abrir o marcador logo aos cinco minutos, servido por Lewis Cook.

O United até foi somando mais remates e caudal ofensivo, mas foi a equipa do sul de Inglaterra, na segunda parte, a ampliar a vantagem.

Philip Billing fez o 2-0 aos 68 minutos, assistido por Tavernier, e deixou Old Trafford ainda mais gelado, mas a coisa não ficou por aqui: cinco minutos depois, Tavernier voltou a fazer a assistências e Marcos Senesi fez o 3-0 final.

Se as coisas já eram más, pior ficaram quando Bruno Fernandes viu o amarelo, já na reta final da partida: o médio português fica suspenso e não vai ser opção para Ten Hag na próxima jornada, na visita a casa do Liverpool.

Com este resultado, o Manchester United segue, à condição, no sexto lugar do campeonato inglês, ao passo que o Bournemouth é 13.º.