Balde de água fria para o histórico Nottingham Forest que esteve a vencer no campo do Luton até ao minuto 90, mas acabou por permitir o empate da equipa da casa ao cair do pano e, desta forma, continua em zona de aflitos, no fundo da classificação da Premier League. Melhor sorte teve o Burnley, que deu um pontapé na crise com um triunfo sobre o Brentford.

Começamos por Kenilworth Road, onde o Luton recebeu o Forest com apenas três pontos a separar os dois aflitos no fundo da classificação. A equipa de Nottingham entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador, aos 34 minutos, com Wood a marcar a passe de Gibbs-White. Um golo importante que permita aos visitantes dar um salto significativo na classificação.

Os visitantes geriram a curta vantagem até ao minuto 90, altura em que o Luton chegou ao empate, com Burke a cruzar para a cabeçada certeira de Luke Berry. O estádio quase veio abaixo. Foi apenas mais um ponto, mas a verdade é que o Luton continua a três pontos do Forest e com possibilidades de sair da zona de despromoção.

Ainda mais abaixo está o Burnley que este sábado somou o quarto triunfo na Premier League ao bater um Brentford que jogou praticamente todo o jogo reduzido a dez por expulsão de Reguilón, logo aos 9 minutos, por falta sobre Vitinho na área.

Um lance que condicionou a equipa visitante e permitiu à equipa da casa adiantar-se no marcador, na sequência do penálti, marcado por Jacob Larsen. Uma vantagem que o Burnely reforçou já na segunda parte, aos 62 minutos, com um golo de Fofana. O Brentford ainda reduziu a diferença, aos 83 minutos, por Ajer, mas já não conseguiu anular a vantagem da equipa da casa.

