O Manchester United voltou a tropeçar na Premier League, desta vez em Goodison Park, diante do Everton (2-2), com dois antigos jogadores do Sporting a salvarem Ruben Amorim de uma nova derrota. A equipa de Ruben Amorim esteve a perder por 2-0, mas Bruno Fernandes e Ugarte garantiram um ponto e o treinador português respirou de alívio quando, já em tempo de compensação, o árbitro reverteu um penálti que tinha assinalado contra a equipa de Old Trafford.

Confira a FICHA DO JOGO

A verdade é que a aventura de Amorim na Premier League continua a ser uma verdadeira montanha-russa de emoções e o jogo desta tarde é um bom exemplo disso. O jogo acabou com as emoções ao rubro depois de um penálti a assinalado a favor do Everton quando o resultado já estava em 2-2.

Na sequência de um defesa de Onana, Ashley Cole tentou chegar à bola, mas acabou por cair na área, pressionado por Maguire e De Ligt. O árbitro apontou de imediato para a marca dos onze metros e Ruben Amorim não escondeu a frustração, mas a decisão acabou por ser revertida, a conselho do VAR e depois do árbitro rever as imagens.

O jogo acabou logo a seguir e para trás tinha ficado uma espetacular recuperação do United, mas, olhando para a classificação, a situação do treinador português parece estar cada vez mais insustentável, com a equipa de Old Trafford afundada no 15.º lugar da Premier League, cada vez mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias.

A imagem de Ruben Amorim de cócoras dá bem conta da situação, num jogo que começou, mais uma vez, em modo pesadelo, com o Everton a abrir as hostilidades, em português, com Beto a abrir o marcador, aos 19 minutos, na sequência de um canto em que a bola andou a saltitar na área de Onana sem que ninguém a conseguisse afastar. Foi o décimo golo do antigo avançado do Portimonense com a camisola do Everton.

O United entrava mal no jogo e acabaria por consentir um segundo golo, aos 33 minutos, agora marcado por Doucouré que já tinha feito a assistência para Beto, na sequência de uma transição rápida dos Tofees.

A perder por 2-0 ao intervalo, Amorim não mexeu na equipa, mas o United melhorou. Melhorou ainda mais depois da entrada de Garnacho para o lugar de Casemiro, com a equipa a conseguir aumentar a pressão sobre a equipa da casa e a reduzir a diferença, aos 72 minutos, num livre muito bem marcado pelo incontornável Bruno Fernandes.

Um golo que animou a equipa visistante que, oito minutos depois, acabou por chegar ao empate, com mais um golo de outro antigo jogador do Sporting. Na sequência de mais um livre de Bruno Fernandes, o Everton tentou afastar a bola da área, mas o internacional uruguaio amorteceu com o peito e fuzilou Pickford. Foi o primeiro golo de Ugarte pelo United. Um golo que devolvia toda a esperança ao United.

Ainda faltavam dez minutos para o final e o United ainda acreditou numa reviravolta. A equipa de Ruben Amorim estava transfigurada, diante de um Everton cada vez mais encolhido, mas o jogo acabou com o tal lance do penálti que não foi.

Lá está, uma montanha-russa para o Manchester United e, sobretudo, para o coração de Ruben Amorim.

Confira a classificação da Premier League