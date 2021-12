O Arsenal segue de vento em popa e este domingo, no boxing day, somou a quinta vitória consecutiva, na visita a Norwich, com uma goleada convincente por 5-0 que permite à equipa comandada por Mikel Arteta reforçar o quarto lugar na Premier League. Logo abaixo vem o Totttenham que também somou três pontos diante de um debilitado Leicester (3-0) com Lucas Moura em grande.

Começamos pelos gunners que, com Nuno Tavares no banco, entraram a vencer em Carrow Road com Bukayo Saka a abrir o marcador, logo aos seis minutos, com o pé esquerdo, após assistência de Odegaard. Um jogo intenso com os visitantes a ampliarem a vantagem, mesmo antes do intervalo, com mais uma assistência de Odegaard, desta vez com finalização de Tierney.

Já na segunda parte, Saka marcou o segundo golo, aos 67 minutos, a passe de Lacazette, mais uma vez a trabalhar muito bem com o pé esquerdo. Já nos últimos instantes do jogo, a equipa londrina deu expressão de goleada ao marcador, primeiro com uma grande penalidade convertida por Lacazette, aos 84 minutos, antes de Smith-Rowe fixar o resultado final em 5-0.

O Arsenal reforça, assim, o quarto lugar, ficando a apenas três pontos do campeão Chelsea e mantendo a vantagem de seis pontos para o vizinho Tottenham que, este domingo, bateu o Crystal Palace por 3-0 com uma grande exibição de Lucas Moura que está nos três golos dos Spurs.

O Crystal Palace ainda tentou adiar o jogo na manhã deste domingo, devido ao crescente número de casos de covid-19 no grupo, mas a Premier League acabou por recusar, não só pelo pedido tardio, mas pelo facto da equipa contar com jogadores suficientes para ir a jogo.

Um jogo em que Lucas Moura apareceu em grande plano, primeiro com uma assistência para Harry Kane abrir o marcador (32m), antes de marcar ele próprio o segundo, dois minutos depois. O Leicester ficou depois reduzido a dez, por expulsão de Zaha (37m) e os Spurs ainda fizeram um terceiro golo, aos 74 minutos, novamente com Lucas Moura a servir, desta vez com finalização de Son.

Arsenal e Tottenham venceram, mas este domingo não foi de festa para todos os londrinos, uma vez que o West Ham acabou por perder em casa na receção ao Southampton (2-3).

Os visitantes estiveram sempre em vantagem por três vezes. Elyounoussi abriu o marcador, aos 8 minutos, Michail Antonio empatou aos 49. Os visitantes recuperam depois a vantagem, aos 61, por Ward-Prowse, mas os hammers voltaram a empatar por Benrahma, três minutos depois, mas a última palavra foi mesmo do Southampton com Bednarek a marcar o golo da vitória já em tempo de compensação.

Juntando a expressiva vitória do Manchester City sobre o Leicester (6-3), já foram marcados 22 golos em apenas quatro jogos do boxing day.