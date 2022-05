O Arsenal reforçou a sua candidatura à Liga dos Campeões na próxima época com uma vitória, em casa, sobre o Leeds (2-1), que lhe permite solidificar o quarto lugar na classificação da Premier League, recuperando a vantagem de quatro pontos sobre o Tottenham, numa altura em que o Manchester United já está for da corrida. Os gunners pressionam agora o Chelsea no terceiro posto, com apenas menos um ponto do que os vizinhos londrinos.

A equipa comandada por Arteta entrou a todo o gás no jogo e construiu rapidamente uma vantagem de dois golos, com um «bis» de Nketiah que marcou aos 5 e aos 10 minutos. O Leeds ficou depois reduzido a dez, aos 27 minutos, por expulsão de Ayling com vermelho direto.

No entanto, mesmo a jogar contra dez por mais ed uma hora, os gunners acabaram o jogo a sofrer, depois do Leeds reduzir a diferença, aos 66 minutos, com um golo de Llorente. Apesar de tudo, o Arsenal garantiu s importantes três pontos que lhe permitem, agora, entrar na luta pelo pódio da Premier League.

Entretanto, nos outros jogos já realizados este domingo, o West Ham afogou as mágoas por ter falhado a final da Liga Europa com uma goleada no campo do Norwich (4-0) com golos de Benrahma (12 e 45m), Antonio (30m) e Lanzini (65m, gp). Os hammers aumentam, assim, a vantagem sobre os Wolves para cinco pontos, na luta pela última vaga de acesso à Europa.

Destaque ainda para o triunfo do Everton de André Gomes (não utilizado) no King Power Stadium diante do Leicester de Ricardo Pereira (não convocado), por 2-1, com os três golos a serem marcados ainda na primeira parte. Mykolenko (6m) e Holgate (30m) marcaram pela equipa de Liverpool, enquanto Daka (11m) reduziu para a equipa da casa.

Uma importante vitória para a equipa de Goodison Park que deixa a posição de play-off, no antepenúltimo lugar da classificação, nos braços do Leeds.