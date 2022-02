O Arsenal voltou a vencer o Wolverhampton, desta vez com uma reviravolta no Emirate Stadium (2-1), apenas duas semanas de também ter vencido no Molineux (1-0), agora em jogo em atraso da 20.ª jornada da Premier League. Os lobos de Bruno Lage estiveram muito perto de retribuir na mesma moeda o desaire caseiro, mas acabaram por permitir a reviravolta dos gunners que, com esta vitória sobem ao quinto lugar e ficam a apenas três do Manchester United, que ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Um jogo muito importante para a classificação, uma vez que quem vencesse ficava às portas da Champions da próxima época. O Arsenal, com Cédric Soares a titular na defesa, até entrou melhor no jogo, mas foram os lobos, com cinco portugueses em campo (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence) que chegaram primeiro ao golo, logo aos dez minutos. Gabriel, pressionado por Raul Jiménez, tentou atrasar para Aaron Ramsdale, mas Hwang Hee-chan intercetou a bola e atirou a contar.

O jogo seguiu tenso, com oportunidades para os dois lados, mas o intervalo chegou rápido, com assobios bem audíveis dos adeptos do Arsenal.

Já na segunda parte, o Wolverhampton, que está a atravessar um grande momento, conseguiu gerir melhor o jogo, deixando o Arsenal muito tempo sem bola, mas acabou por perder Nélson Semedo, aos 58 minutos, ao que tudo indica com uma lesão muscular na coxa.

O Arsenal voltou a crescer nos quinze minutos finais e, depois de oportunidades de Lacazette e de Ben White, acabou por chegar ao empate, aos 82 minutos, já depois das substituições promovidas por Mikel Arteta, com Eddie Nketiah a cruzar atrasado para o remate de Nicolas Pepe que estreou-se a marcar na Premier League na corrente época.

Um golo que fez bem aos gunners que continuaram a carregar até à reviravolta, já em tempo de compensação, com Lacazette, muito perdulário neste jogo, a redimir-se com o golo da vitória, depois de combinar com Nicolas Pepe. O remate do francês nem ia para a baliza, mas sofreu um desvio na luva de José Sá e foi mesmo para a baliza.

O Arsenal destaca-se, assim, no quinto lugar da classificação da Premier League, enquanto o Wolverhamton, segue no sétimo posto, agora a dois pontos da equipa londrina.