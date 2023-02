Graham Potter está a passar por um momento de tremenda pressão no Chelsea, uma vez que só venceu 9 dos 26 jogos que já realizou desde que substituiu Thomas Tuchel, apesar do enorme investimento que o clube de Stamford Bridge fez nas últimas janelas de mercado. Depois da última derrota diante do Tottenham (0-2), Potter deu o exemplo de Mikel Arteta que, há dois anos esteve para ser despedido e agora é líder da Premier League. O treinador do Arsenal veio agora a público dar uns conselhos ao treinador dos Blues.

«Todos sabemos a pressão, a exigência e incerteza que esta indústria acarreta. Podes ter dificuldades no teu trabalho e desafios, que temos sempre, especialmente quando perdemos, mas quando estamos a ganhar também porque a nossa profissão é muito exigente. Mas não podes destruir a tua vida por causa disso», destacou Arteta em conferência de imprensa.

No domingo passado, logo após o dérbi com o Tottenham, Potter assumiu que tinha o lugar em risco, mas recordou que Arteta já passou por uma situação idêntica e mesmo Klopp, depois de um bom período, também passa agora por dificuldades. «Há dois anos o Mikel esteve para ser despedido e os adeptos queriam que ele saísse e falavam em desastre. Agora as coisas mudaram um bocadinho, as coisas são mesmo assim», destacou Potter.

O treinador do Chelsea também já denunciou que membros da sua família já foram alvo de ameaças através das redes sociais. Arteta também comentou esta situação recorrendo à própria experiência. «A tua família, os teus amigos, as pessoas que amas, que estão à tua volta, não merecem que as suas vidas sejam afetadas de uma forma tão negativa só porque não ganhaste um jogo de futebol. O equilíbrio no meu caso foi critico, mas precisas de alguma ajuda, alguém que te faça ver as coisas, porque, quando estás nessa posição, não é fácil ver», referiu ainda o treinador espanhol.

O Chelsea está, atualmente, no décimo lugar da Premier League, a 26 pontos do líder Arsenal e a 14 do primeiro lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. A equipa de João Félix e Enzo Fernández vai agora defrontar o Leeds, no próximo sábado, antes do jogo crucial com o Borussia Dortmund relativo à segunda mão dos oitavos de final da Champions, depois da derrota, na Alemanha, por 1-0.