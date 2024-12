O Arsenal prepara-se para receber o Manchester United esta quarta-feira e, na antevisão do grande jogo da 14.ª jornada da Premier League, o treinador dos gunners, Mikel Arteta, elogiou a forma como Ruben Amorim deixou, desde logo, a sua marca na equipa de Old Trafford.

«Pudemos ver desde logo a sua marca pessoal na equipa. Ele foi muito claro. Teve muito sucesso no Sporting. É notável, depois de tantos anos, o que ele conseguiu fazer lá, especialmente a forma como o fez. Traz energia e novas ideias ao clube e aos jogadores. Isso é sempre algo positivo, mas temos de nos concentrar no que nós temos de fazer amanhã», destacou o treinador dos gunners em conferência de imprensa.

Em março de 2023, Ruben Amorim, ao comando do Sporting, foi a Londres eliminar o Arsenal da Liga Europa no desempate por penáltis (5-3), depois de ter empatado na capital inglesa 1-1 com um grande golo de Pedro Gonçalves. Arteta não esquece esse jogo, mas considera que no futebol não há lugar para vinganças.

«Não se tata de vingança. No futebol trata-se de outra oportunidade. Vai ser muito diferente. Jogámos contra o Sporting na semana passada e foi muito diferente de há dois anos. Não tem sentido fazer essas comparações», destacou.

Em janeiro, o Arsenal volta a receber o Man United, desta vez, em jogo da Taça de Inglaterra, segundo o sorteio realizado esta semana. «Vai ser mais um grande jogo. É um pouco a história das últimas temporadas em que na terceira eliminatória defrontámos sempre grandes adversários. temos de vencer sempre os grandes se quisermos vencer o troféu», comentou.

O treinador do Arsenal comentou ainda a situação do Manchester City, campeão em título, que não vence há sete jogos. «É uma equipa que tem capacidade para dar a volta a esta situação e vencer, vencer, vencer com toda a qualidade que têm», referiu ainda.