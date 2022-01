O Aston Villa de Steven Gerrard foi a Liverpool bater o Everton de André Gomes na estreia de Duncan Ferguson que rendeu Rafa Benítez à frente da equipa de Goodison Park.

Uma chicotada que ficou se efeito depois da cabeçada de Emiliano Buendia, na sequência de um pontapé de canto de Lucas Digne, antigo jogador do Everton, mesmo antes do intervalo. Um golo muito festejado pela equipa de Birmingham que acabou por ser bombardeada por objetos arremessados das bancadas.

O Everton, com muita contestação à direção do clube nas bancadas, procurou reagir no segundo tempo, esteve perto do empate em lances protagonizados por Calvert-Lewin e Bem Godfrey, mas não houve mais golos.

Uma derrota que deixa o Everton, que somou apenas seis dos últimos 42 pontos que disputou, numa posição extremamente desconfortável na classificação, apenas com seis pontos acima da zona de despromoção.

André Gomes foi titular, viu um cartão amarelo e foi substituído por Allan no início da segunda parte.