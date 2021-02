O Aston Villa regressou esta tarde às vitórias na Premier League, ao vencer em casa do Leeds (1-0), em jogo da 26.ª jornada da competição.

O golo do triunfo dos villans foi apontado logo aos cinco minutos, por El-Ghazi, após assistência de Ollie Watkins.

Na equipa de Marcelo Bielsa, o português Hélder Costa foi titular, mas acabou substituído aos 64 minutos.

Com este resultado, o Aston Villa chega ao oitavo lugar do campeonato inglês, com 39 pontos, mais três do que o Tottenham. O Leeds é décimo, com 35.