O calendário sobrecarregado de jogos do Manchester City foi criticado por Bernardo Silva, que sentiu que a sua equipa «não estava nas mesmas condições físicas» do que a do Arsenal no Clássico do último fim de semana para a Premier League, que terminou empatado a um golo.

«Se tivéssemos perdido, não diria isto, mas não é justo disputar um jogo destes nestas condições. Eles tiveram cinco dias para recuperar, enquanto nós tivemos apenas dois dias e meio. Num dos jogos mais importantes, isto não pode acontecer. Eu não estava em condições ideais para jogar assim», criticou o médio, de 31 anos.

O Manchester City defrontou o Arsenal menos de 72 horas depois de ter derrotado o Nápoles para a Liga dos Campões, enquanto os Gunners cumpriram o seu jogo na Champions na terça-feira, ou seja, dois dias antes dos Cityzens.

«Quando se joga um Arsenal-City, um City-Liverpool ou um Liverpool-Arsenal, é preciso haver algum bom senso. Num jogo tão importante, os jogadores têm de estar nas mesmas condições físicas, caso contrário não considero justo», lamentou o internacional português.

«Não nos importamos de jogar de três em três dias ou de quatro em quatro dias, nem de disputar 60 jogos [por época] porque já estamos habituados a isso. O que pedimos é bom senso, porque este é um dos jogos mais importantes da temporada. Mas não acho que estejam a tentar fazer-nos perder, até porque isto pode acontecer ao Arsenal ou ao Liverpool daqui a alguns meses», assinalou Bernardo Silva.

Arsenal e Manchester City empataram a uma bola, em Londres, na quinta jornada da Premier League. Os Blues voltam a entrar em campo na quarta-feira, para defrontar o Huddersfield, para a Taça da Liga. No mesmo dia, os Gunners jogam com o Port Vale, para a mesma competição.